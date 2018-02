Prefeitura inicia recapeamento da Avenida Euler de Azevedo

O início do recapeamento na Euler Azevedo foi comemorado pelos motoristas que passavam pelo local quando as equipes começaram a espalhar a massa asfáltica - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira (28) o recapeamento da Avenida Euler Azevedo, a partir da rotatória com a Avenida Presidente Vargas. As equipes da empreiteira responsável pela obra começaram a recuperar o pavimento de metade da pista bairro-centro, ficando uma pista de pista de rolamento liberada ao tráfego de veículos.

A previsão é que neste primeiro dia sejam feitos 600 metros de pavimento. Quinta e sexta-feira está previsto o tapa-buraco para eliminar ondulações, retomando o recapeamento na próxima segunda-feira no restante do trecho com duas pistas, entre as avenidas Presidente Vargas e Tamandaré.

Dentro do projeto de drenagem e pavimentação do Complexo Altos do São Francisco foi feita a reprogramação para execução de 5,14 quilômetros de recapeamento nas avenidas Tamandaré e Euler de Azevedo. Serão 3,25 quilômetros na Euler, entre a Ernesto Geisel e a Presidente Vargas, sendo 2,33 quilômetros em pista dupla, e 1,84 quilômetro na Tamandaré, da rotatória da Euler de Azevedo até a rua Tenente Lira.

Segundo os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, o pavimento da Euler de Azevedo, além de apresentar buracos, a maioria deles já tapados, tem vários pontos de fissura, ondulações que surgiram em decorrência de sucessivos pontos de infiltração por onde a água da chuva vai penetrar, propiciando o surgimento de novas crateras.

“É uma situação que se reproduz em boa parte dos 2.800 quilômetros da malha viária asfaltada da cidade. Como o pavimento foi feito há mais de 20 anos, está desgastado e a solução é mesmo o recapeamento”, comenta o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

O início do recapeamento na Euler Azevedo foi comemorado pelos motoristas que passavam pelo local quando as equipes começaram a espalhar a massa asfáltica. Para o motociclista Felipe Santos, o recapeamento garante uma travessia mais segura pela avenida que é uma ligação importante para quem vai para região norte da cidade ou vai estudar na UCDB, no final da Tamandaré.

Recursos do PAC

As frentes de recapeamento estão sendo custeadas com recursos do PAC Pavimentação. Para terminar as obras, interrompidas quando estavam 60% concluídas, estão sendo investidos R$ 8,2 milhões, sendo R$ 2,857 milhões de contrapartida, resultado da parceria da Prefeitura com o Governo do Estado.

O projeto inclui a execução de 20,14 quilômetros de pavimentação; 3,08 quilômetros de recapeamento e 9,57 km de drenagem nos bairros Nossa Senhora das Graças. Parque dos Laranjais, Jardim Alto São Francisco e Jardim Paquetá.