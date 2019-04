Prefeitura inicia pavimentação esperada há mais de 30 anos pela comunidade do Jardim Anache

IMG_6631 (Copy)

Já estão em andamento as obras de drenagem e pavimentação do Jardim Anache, bairro na região urbana do Segredo, na saída para Cuiabá. A comunidade esperava há mais de 30 anos pelo asfalto, que só havia sido feito em corredores do transporte coletivo.

Nesta etapa inicial, as equipes da empreiteira responsável pela obra estão trabalhando na implantação da rede de drenagem. O serviço está em execução nas ruas onde a concessionária Água Guariroba já implantou a rede de esgoto.

O projeto está orçado em mais de R$ 10,3 milhões, com prazo de um ano de execução. São recursos de um financiamento do PAC Pavimentação, contratado pela Prefeitura (R$ 7,1 milhões), em parceria com o Governo do Estado, que investiu R$ 3,1 milhões para contrapartida.

Está prevista a implantação de 2,5 km de drenagem, 9,1 km de pavimentação e 4,6 quilômetros de recapeamento, incluindo a Avenida Lino Villacha (acesso ao hospital São Julião), Francisco Coutinho e Avenida Abrão Anache.

Só com a chegada das máquinas há duas semanas, os moradores passaram a acreditar que desta vez a pavimentação de todo o bairro vai se tornar uma realidade. “São tantos anos de espera, seguidos anúncios da obra, que não estava acreditando muito que desta vez o serviço seria feito”, destaca o aposentado José Iran. Ele fez questão de acompanhar o início da implantação de 62 metros de drenagem programados para a Rua Jacob Georges, que se estende por 711 metros.

Só com o inicio da terraplanagem (que antecede a imprimação e a aplicação da capa asfáltica) na rua onde mora, o aposentado José Vital Oliveira passou a acreditar que o bairro finalmente vai ser todo pavimentado.

“A gente vai ganhar em qualidade de vida e valorização dos imóveis. Agora, ninguém consegue comprar um terreno aqui por menos de R$ 80 mil”, informa Oliveira, que mora há 30 anos no bairro.

O mesmo otimismo é demonstrado pelo moto-entregador Etimio Batista Neres, 55 anos, residente na Rua Bem Querer. “Sem a poeira na seca e o barro, quando chovia, a gente fica até mais animado para reformar e ampliar a casa”, comenta.

A obra em resumo

Pavimentação – 9,1 km

Drenagem – 2,5 km

Recapeamento – 4,6 km

Investimento – R$ 10.306.572,51

Ruas que serão pavimentadas no Jardim Anache

Rua Área Verde; Belo Canto; Cintilante; da Poesia; das Algas; Serena; Pescador; dos Mocinhos; Gôndola; Popular; Pedra Preta; da Medalha; Silver; Campana; Bem Querer; das Codornas; da Távola; do Namoro; do Sobrado; Arroio Azul; dos Corretores; Marreco Azul; Padre de Cedro; dos Meninos; Pousada do Sol; Touro Negro; dos Amigos; Travessa Serrão01 e Travessa Serrão-02; Rua Guaxoró; Guaxe; Pacané; Xaxim; Faride George; Ahanna Anache ; Minira Anache; Jacob Georges; Elias Gatan; Ajax; Abrão Anache; Pereira Borges e dos Poetas.

Ruas que serão recapeadas

Francisco Coutinho , Lino Villacha, Elias Gatan, Abraão Anache , Hanna Anache e Rua dos Meninos