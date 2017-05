Prefeitura inicia pavimentação e novo acesso à universidade

A Prefeitura de Campo Grande incluiu na “Etapa A” da pavimentação e drenagem do Jardim Seminário a abertura de um novo acesso à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Na Marechal Câmara, um trecho de 1,5 quilômetro garantirá uma terceira opção para 10 mil alunos que enfrentam congestionamentos diários nos dois únicos acessos, na Tamandaré e Cardeal Arcoverde.

A equipe já faz a imprimação (que precede a aplicação da capa) e aplicação da base do pavimento na primeira quadra da Marechal Câmara, que começa na rua Tenente Lira. Na terceira quadra adiante, a concessionária faz a expansão da rede de esgoto, em um trecho da Rua Juliana (que atravessa a Marechal), antes de preparar a pista para pavimentação.

Há dois meses, depois de alguns ajustes no projeto, as obras foram retomadas no Jardim Seminário (etapa A) após quatro meses de paralisação. Em 60 dias já foi implantado um conjunto de galerias celulares de três metros de diâmetro, em uma extensão de 25 metros, que servirão de travessia sobre o Córrego Seminário.

O trecho final da Rua Marechal Câmara, que termina na rua lateral da UCDB, dependerá de entendimento com a instituição para a via continuar tendo nove metros de largura, como está projetada. O corredor público disponível permite apenas sete metros de pista, já que nas laterais, 2,5 metros são destinados a calçadas. Será preciso que a universidade ceda uma faixa suficiente para recuar dois metros da cerca que delimita o terreno pertencente a instituição, situado na lateral do traçado da pista.

Seminário

A pavimentação e drenagem do Jardim Seminário (etapa A ) é uma das 25 frentes de obras que conta com recursos do “PAC-Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas”, no valor de R$ 311,7 milhões, financiamento do FGTS, contratado pela Prefeitura em 2014.

Nesta região o investimento total é de R$ 14,8 milhões, com execução de 10 quilômetros de pavimentação e sete quilômetros de drenagem. Toda a drenagem já foi feita e 70% do pavimento concluído. A prefeitura também retomou obras no São Francisco (orçadas em R$ 21,7 milhões) e programa o asfalto na região do Nova Lima.

