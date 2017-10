Prefeitura inicia pavimentação e acaba com espera de 20 anos dos moradores do Santa Luzia

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a pavimentação e drenagem (etapa A) do Bairro Santa Luzia, obra reivindicada pela população há mais de 20 anos. Nesta etapa serão pavimentadas 23 ruas, numa extensão de nove quilômetros, implantados 709 metros de drenagem e recapeados 1.748 metros de vias.

O investimento previsto é de R$ 15 milhões, sendo R$ 13.727273,33 de recursos de um financiamento contratado em 2014 junto à Caixa Econômica Federal (PAC –Pavimentação), e uma contrapartida de R$ 1.290.639.31, R$ 600 mil viabilizados neste ano, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado.

Enquanto a empreiteira implanta a rede de drenagem na Rua Santa André, a partir do cruzamento com a Santa Mônica, equipes da Águas Guariroba trabalham na implantação da rede de esgoto na Rua Isabel, uma das 23 vias que serão beneficiadas nesta etapa do projeto. A expectativa é que em novembro comece a aplicação da capa asfáltica.

Entre os moradores mais antigos, como o motorista aposentado Franklin Ortiz, desde 1979 no bairro, a chegada do asfalto era aguardada há pelo menos duas décadas, quando a Prefeitura pavimentou as linhas de ônibus. “Minha casa fica a menos de 200 metros do asfalto. Na época eu e os vizinhos tínhamos esperança que o asfalto aqui na Rua Santo André era uma questão de tempo”, relembra.

A dona de casa Ana Claudia Barroso, 35 anos, também mostra entusiasmo com a obra. “Mudei pra cá com meus pais quando tinha 12 anos. O bom é que também está sendo feita a rede de esgoto, as calçadas e a sinalização de trânsito”, avalia. Na Rua Santo André estão programados 550 metros de tubulação.

Nesta segunda-feira à tarde (09), as vizinhas Regina Cabral e Odete Nogueira, interromperam por alguns momentos seus afazeres domésticos para acompanhar a chegada da tubulação na Rua Santa Gertrudes, onde ainda nesta semana começa a abertura de valetas para implantação de 90 metros de drenagem programados na via. “Está obra é um sonho. São anos sofrendo com poeira e barro”, resume Odete.

Ruas que serão pavimentadas

Nesta etapa das obras de pavimentação e drenagem do Santa Luzia serão asfaltadas a seguintes ruas: Avenida Hélio Martins Coelho, Rua Adolfho Pereira Barbosa, Flávio Pedra, Jobe de Matos, Marcilio Cardoso, Santa Ana, Santa Bernardete, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emília, Santa Gertrudes, Santa Isabel II, Santa Madalena, Santa Maria, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre, São Benedito, São Carlos, São Gregório e São Joaquim.

Veja Também

Comentários