Prefeitura inicia obras de drenagem e pavimentação no Jardim Tijuca

De um total de 10 quilômetros de pavimentação prevista, quase 3 quilômetros já estão prontos. - (Foto: Diogo Gonçalves)

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta semana obras de infraestrutura no Jardim Tijuca. A obra foi dividida em dois lotes, somando 465 metros de drenagem e 2,1 quilômetros de pavimentação.

O projeto prevê a pavimentação de trechos no quadrilátero formado pelas ruas Severino Pinheiro e Bartolomeu Mitre , Saint Romain, Diego Alvares e as transversais, Visconde de Suassuna , Tabira e Alfredo Lisboa.

Equipes da empreiteira que vai executar a obra já estão trabalhando na abertura de valetas para implantação da tubulação de drenagem. O bairro tem uma população de 12 mil moradores.

Outras frentes

Além das obras no Tijuca, estão em andamento outras duas frentes de pavimentação de bairros, no Santa Luzia e na etapa B do Bairro Nova Lima. No Santa Luzia, das 21 ruas incluídas no projeto para receber pavimentação, 10 já estão com asfalto.

De um total de 10 quilômetros de pavimentação prevista, quase 3 quilômetros já estão prontos. Na etapa B do Nova Lima, que abrange o quadrilátero formado pelas ruas Marque de Herval/ Zulmira Borba, Francisco Pereira Coutinho/Jerônimo de Albuquerque, o serviço está concentrado na implantação da rede de drenagem. Estão programados 2,2 km de tubulação e 20 km de pavimentação.