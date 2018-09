Prefeitura inicia nesta segunda-feira curso gratuito de informática

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, iniciou nesta segunda-feira (17), mais uma turma do Projeto Telecentro. As aulas ministradas pelo Prof. Me. Yuri Silveira Durães são de informática pacote Office Word e Excel.

No curso, os jovens tem a oportunidade de aprenderem a operar os softwares de maneira rápida através de técnicas de aprendizagem mais dinâmicas e objetivas.

O projeto Telecentro já atendeu mais de mil jovens de Campo Grande e região e conta com outros cursos que visam a capacitação completa do jovem para o mercado de trabalho.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira, o projeto Telecentro atende as necessidades dos jovens em aprender o que é exigido pelo mercado de trabalho.

“Aqui no Projeto Telecentro o jovem aprende informática básica, secretariado, hotelaria, atendimento ao cliente e vários outros cursos que compõe a formação profissional que a Subsecretaria da Juventude oferece de graça”. Destaca Maicon Nogueira.

Segundo o coordenador do projeto Telecentro Prof. Yuri Durães, os cursos são de curta duração e possibilita a formação de novas turmas durante o mês. “O Projeto oferece vários cursos com curta duração justamente para atender mais jovens de 15 a 29 anos.” Explica o prof. Me. Yuri Durães.

Vagas limitadas.

TELECENTRO 2.0 CURSO HORÁRIOS DATA Pacote Office: Word e Excel básico Matutino 17 a 21 DE Setembro Vendas e Telemarketing Matutino 24 a 28 de Setembro Secretariado e Atendimento Matutino 01 a 05 de outubro Linguagens Matutino e Vespertino 15 a 19 de outubro Pacote Office: Word e Excel Intermediários Matutino e Vespertino 22 a 26 de outubro Hotelaria e Atendimento ao Cliente Matutino e Vespertino 05 a 09 de novembro Desenvolvimento pessoal e profissional Matutino e Vespertino 19 a 23 de novembro Introdução à Informática e Power Point básdico Matutino e Vespertino 26 a 30 de novembro

Para saber mais sobre os cursos oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para Juventude basta ligar para 4042-0582 ou encaminha-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.