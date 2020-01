Prefeitura inicia instalação de câmeras de videomonitoramento no Centro

Somadas às outras quatro câmeras instaladas na via em 2015, elas garantirão o monitoramento em tempo real feito pelo Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana. - (Foto: Divulgação)

Na busca de melhorar e contribuir cada vez mais com a segurança da população de Campo Grande, a Prefeitura começa a instalar nos próximos dias mais 17 câmeras na extensão da Rua 14 de Julho. Somadas às outras quatro câmeras instaladas na via em 2015, elas garantirão o monitoramento em tempo real feito pelo Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana.

Além das 17 câmeras da 14 de Julho – que estão sendo instaladas na extensão que vai da Fernando Correa até a Mato Grosso, o centro da cidade já conta com 22 câmeras espalhadas em outras vias, inclusive na Praça Ary Coelho.

Todas as 39 câmeras funcionarão por 24 horas ininterruptas, sendo interligadas ao Centro de Operação da GCM e a Base Preventiva Ostensiva instalada em dezembro de 2019, dentro da Praça Ary Coelho, onde o efetivo de 12 agentes fixos em escala 24×72 receberão as imagens em tempo real, o que permitirá atender de imediato possíveis ocorrências na região central. O sistema de videomonitoramento permite a gravação das imagens.

Parada programada

Devido à necessidade de instalação das câmeras de monitoramento na Rua 14 de Julho, o fornecimento de internet gratuita, através do programa Conecta Campo Grande, será interrompido a partir das 6 horas do dia 24 de janeiro (sexta-feira), com previsão de retorno no dia 4 de fevereiro.

A interrupção será necessária porque a equipe precisará mexer no sistema de fibra óptica, que interfere no sistema que disponibiliza a internet. A instalação é parte do processo de revitalização de uma das ruas mais famosas da cidade.

Conecta CG

Além de oferecer internet livre nos grandes eventos municipais, como a Cidade do Natal e durante as atividades artísticas e culturais, o Conecta Campo Grande já disponibiliza internet em locais públicos como, UPA’s Moreninhas e Leblon, Orla Ferroviária e Praça Ari Coelho.

O objetivo é tornar Campo Grande mais inteligente por meio da interação entre o poder público e o munícipe. Um cidadão conectado pode trazer demandas mais precisas e também propor soluções para a Prefeitura.

No período da inauguração da revitalização da Rua 14 de Julho, em novembro, até a primeira quinzena de janeiro, foram realizados mais de 21 mil acessos da população por meio da internet grátis.