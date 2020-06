Prefeitura inicia hoje entrega de 5 mil kits de merenda para alunos beneficiários do Bolsa Família

Serão entregues 30 mil kits de merenda escolar - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) começou hoje a entregar 5 mil kits de merenda escolar para alunos beneficiários do Programa Bolsa Família. Devido ao acréscimo de alunos inscritos no Programa no início do ano, nesta segunda etapa serão 30 mil kits, dez mil a mais em relação ao montante entregue na primeira etapa.

A montagem dos kits já está sendo concluída e no primeiro dia de entrega, 30 unidades da Reme, entre Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI’s) e escolas de Ensino Fundamental receberão os produtos.

Ao todo, cinco mil kits serão entregues na segunda-feira. As escolas que receberão os produtos já estão sendo comunicadas e os pais devem aguardar o contato dos gestores das unidades, que já dispõem das listas dos alunos beneficiários do Programa e vão organizar as entregas para que não aconteça tumulto nas unidades, além de tomarem todas as medidas de higienização do espaço.

Entre as unidades que receberão os kits na segunda-feira estão duas das maiores da Reme, “Padre Tomaz Guirardelli” e “Antonio Lopes Lins”.

Para retirar o kit, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento original de identificação com foto e o cartão do Programa Bolsa Família.

Os pais também assinarão uma declaração de recebimento do kit, que será composto por 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 500 gramas de macarrão, 1 quilo de leite em pó, 900 ml de óleo, 400 gramas de biscoito e 340 gramas de extrato de tomate.

Os kits merenda da Reme, que se tornaram referência nacional, foram elaborados para atender os alunos inscritos no Programa Bolsa Família devido a suspensão das aulas presenciais como forma de combate ao Coronavírus.