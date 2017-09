Prefeitura inicia compensação ambiental com plantio de 125 mudas em avenidas

A Prefeitura de Campo Grande iniciou na manhã desta quinta-feira (21) as celebrações do Dia da Árvore, com o início do plantio de mudas nativas nos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins. Para celebrar a data ainda estão sendo distribuídas 2.500 mudas de plantas nativas e frutíferas entre esta quinta e sábado para a população. Hoje as plantas serão entregues na Central de Atendimento ao Cidadão, amanhã no parque Tarsila do Amaral e no sábado no Parque Ayrton Senna.

Acompanhado de alunos da Escola Municipal Danda Nunes, o prefeito Marquinhos Trad deu início ao plantio de 125 mudas de árvores que serão plantadas nos canteiros da Avenida Mato Grosso e Nelly Martins visando a recomposição arbórea como medida compensatória em relação à execução de obras realizadas no local.

O prefeito explicou que a prefeitura está fazendo a recomposição ambiental. “Nós tivemos que remover 25 árvores devido à revitalização da rotatória da Avenida Mato Grosso. Em contrapartida nós estamos plantando 125 árvores ao longo dos canteiros e estamos distribuindo pra toda a Campo Grande mais de 2.500 mudas de árvores como forma de incentivo ao plantio” destacou Marquinhos.

Aluno do 8º ano, João Victor Rodrigues Pereira, participou do plantio e contou que já havia plantado outra árvore e a importância da ação. “As obras são importantes para a cidade, porém, não podemos nos esquecer de preservar as árvores que temos nos canteiros e calçadas, assim como cultivar o hábito do replantio quando uma árvore morre ou é removida. Pois elas contribuem para o clima” salientou.

A aluna Giovana Aleixo Reggioni, também do 8º ano, ressaltou os benefícios proporcionados pelas árvores. “Temos que preservar as árvores, pois nossa qualidade de vida depende bastante delas, uma vez que ajudam a amenizar o calor, produzir oxigênio, embelezar a cidade, servem de moradia e produção de alimentos para alguns animais. Além da sombra que podemos utilizar também” elencou os benefícios ofertados pela arborização.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, salientou a importância do trabalho conjunto com os alunos. “O envolvimento dessas crianças nesse plantio caracteriza também a Educação Ambiental que se deve ter para nós termos a plena consciência de como deve ser o comportamento da nossa população principalmente com relação ao clima e ao microclima da nossa cidade” enfatizou.

Ele ainda explicou que a Semadur desenvolve o trabalho de informar adequadamente o cidadão com relação ao plantio das árvores que podem ser plantadas nas calçadas, assim como nos canteiros.

A diretora-adjunta, Aletéia Batistelo, acompanhou os alunos no plantio de pontuou a ação como um momento de contato direto com a natureza e a prática da essência da Educação Ambiental “Hoje mostramos que por meio do que consideramos que podem ser pequenos gestos, como o de plantar uma árvore, por exemplo, podem se tornar extremamente relevantes na qualidade de vida de todos. Enquanto educadora me sinto feliz em proporcionar aos alunos esses momentos”, finalizou.

