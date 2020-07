Prefeitura inicia 3ª frente de asfalto no Nova Lima que terá mais 20 km de asfalto

O projeto de pavimentação da etapa do B do Nova Lima inclui também o recapeamento de um trecho de 500 metros da Marques de Herval - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Foi iniciada pelas ruas Alfredo Borba e Lourenço da Veiga, a terceira frente de pavimentação no Bairro Nova Lima, que se estenderá por 20 km no quadrilátero formado pelas ruas Marques de Herval, Zulmira Borba, Jerônimo de Albuquerque e Franscisco Pereira Coutinho. Quando esta etapa estiver concluída, o bairro e o seu entorno, terão 54 km de asfalto, calçadas e sinalização de trânsito, além de drenagem e um piscinão com capacidade para reter 26 milhões de litros para evitar o assoreamento das nascentes do Córrego Nascente, que fica no parque estadual.

O serviço no Nova Lima Etapa B começou há dois meses com implantação de esgoto e drenagem. Neste sábado está prevista a execução de 600 metros de asfalto em dois trechos das duas vias com uso de 350 toneladas de massa asfáltica. Nas próximas duas semanas está programada a execução de mais 3 km de asfalto.

Desde 2017, este é o terceiro investimento em infraestrutura que esta região da cidade, que concentra uma população de mais de 40 mil habitantes, está recebendo. Agora, serão investidos R$ 20.296.184,19, recursos de um financiamento contratado pela Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal (o PAC Pavimentação), com contrapartida viabilizada em parceria com o Governo do Estado.

Além de drenagem e asfalto, o projeto prevê rede de esgoto, calçada e sinalização de trânsito. Será feito o último trecho (entre as ruas Francisco Pereira Coutinho e a Jerônimo de Albuquerque) do recapeamento e duplicação da Avenida Zulmira Borba.

Na etapa A, o Nova Lima recebeu 20 km de pavimentação no quadrilátero formado pelas avenidas Cônsul Assaf Trad e Zulmira Borba e as ruas Marques de Herval e Jerônimo de Albuquerque. Foram mais 16 km de asfalto nos residenciais Oscar Salazar, José Tavares, Parque Iguatemi, algumas ruas do Tarsila do Amaral e Vida Nova, localizados entres as ruas Francisco Pereira Coutinho, Major Geovani Francisco e Martin Afonso de Souza.

As ruas que serão asfaltadas no Nova Lima B

O projeto de pavimentação da etapa do B do Nova Lima inclui também o recapeamento de um trecho de 500 metros da Marques de Herval (o corredor do Nova Lima, que já recebeu novo pavimento desde o cruzamento com a Avenida Cônsul Assaf Trad).

Serão beneficiadas várias vias que tiveram trechos asfaltados na etapa A.

Neste grupo estão as ruas Dona Carlota Joaquina (mais 1,380 km); Alberto Veiga (1 km); Alfredo Borba (920 metros); Assunção Borba (920 metros); Botafogo (540 metros); Claudio Manoel da Costa (920 metros); Dom Sebastião Leme (960 metros); Eugênia Lima (1 km); Guilherme Almeida (510 metros); Jorge Mascarenhas (760 metros); Júlio Prestes (810 metros); Leonardo Nunes (680 metros); Lourenço da Veiga (890 metros); Randolfo Lima (440 metros); Martim Afonso de Souza (1 km); Silvério Faustino (1km); Santo Inácio de Loiola (350 metros); Tocuma (1 km) e Ulisses Conceição (60 metros).