Prefeitura inicia 26ª turma do do Levanta Juventude no Shopping Bosque dos Ipês

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, abriu nesta segunda-feira, (15) a 26ª edição do Programa Levanta Juventude. O evento teve início às 13h30, no Espaço Arena Teatro Shopping Bosque dos Ipês, com a presença de mais 200 jovens, que participarão durante 5 dias de diversas palestras e dinâmicas.

Segundo o subsecretário Maicon Nogueira, o principal objetivo do curso Levanta Juventude é a capacitação profissional para jovens 15 a 29 anos. “Estamos na 26ª edição, são mais de 10 mil jovens capacitados para o mercado de trabalho e através da enorme parceria com o setor privado podemos realizar eventos grandiosos como este”, explica Maicon.

Totalmente gratuito, o evento acontece de 15 a 19 deste mês, confira o cronograma;

Palestra: O Incrível Poder da Mente – Oswaldo Neto – 13h30 às 15h – 15/04/19

Palestra: Empregabilidade e Currículo – Sanger Santos – 15h30 às 17h30 – 15/04/19

Palestra: Marketing Pessoal – Gerson Jaques – 13h às 15h – 16/04/19

Palestra: O que fazer com o que não dá certo – Camila – 15h30 às 17h30 – 16/04/19

Palestra: Bullying Positivo – Guilherme Fagundes – 13h às 15h – 17/04/19

Palestra: Empreendedorismo – Roberto Patzzlaff – 15h30 às 17h30 – 17/04/19

Palestra: Dicas sobre comportamento em entrevista de emprego – Claudinei e Aline/CIEE – 13h às 15h – 18/04/19

Palestra: Comunicação – Felipe Todesco – 15h30 às 17h30 – 18/04/19

Palestra: Educação Ambiental – Mara Calvis – 13h às 14h – 19/04/19

Palestra: Motivacional – Guilherme Fagundes – 14h às 15h – 19/04/19

Palestra: Dicção e Oratória – Guto Dobes – 15h30 às 17h – 19/04/19

Encerramento e entrega de Certificados 17h30 – 19/04/19

Para participar dos cursos, basta ligar 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.