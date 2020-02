Prefeitura inaugura primeiro parquinho de pneus de escola do campo

A escola municipal “José do Patrocínio”, localizada no quilômetro 444 da BR-163, foi a primeira unidade do campo a receber, nesta quarta-feira (19), o parquinho de pneus do projeto “Arte com Pneus”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen).

O parquinho é o 16º entregue em escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) desde 2017 e conta com 11 peças de brinquedos, entre elas, novidades como o carrinho de Kart e a Aranha Pula Pula. A inauguração contou com a presença da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, da diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Elaine Arima Xavier Castro, do superintendente de Gestão Administrativa Financeira e de Convênios, Walter Pereira, além de profissionais da escola, técnicos da Semed e comunidade escolar.

A secretária Elza Fernandes disse que o projeto tem um alcance social relevante e vai além da proposta pedagógica. “Visitamos ano passado os detentos e mostramos a reação das crianças quando recebem o parquinho. É emocionante ver a satisfação deles. Também quero agradecer toda a equipe das nossas unidades que tem se empenhado para atender nossos alunos da melhor maneira”, destacou.

Já a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen pontuou a importância de valorizar o projeto que promove a ressocialização dos detentos. “Hoje mais uma vez estamos aqui nessa parceria. Todo esse trabalho é feito com muito cuidado e carinho que reverte de forma muito positiva aos detentos. É um projeto inovador e muitos estados querem copiar esta iniciativa porque ela é gratificante”, afirmou.

A primeira entrega do ano contemplou os 138 alunos da unidade que atende do grupo cinco ao 9º ano. Ao todo, desde 2017, já foram entregues 15 parquinhos contemplando 5 mil alunos. As peças têm diversas funções pedagógicas e atendem desde o desenvolvimento da coordenação motora até aprendizado de cores.

A dona de casa Jéssica Alves Barbosa aprovou o espaço e elogiou a criatividade dos brinquedos. “Gostei do carrinho, acho que as crianças vão utilizar muito. Para os presos é muito bom também e espero que eles possam continuar com esse propósito mesmo após serem soltos”, enfatizou.

Além das novas peças, fazem parte do parquinho os tradicionais centopeia, quadriciclo, triciclo, girafa, circuito psicomotor, escalador, triângulo, balanço e duas floreiras. O objetivo do projeto também é minimizar o impacto ambiental, já que desde sua criação, foram retirados de circulação 7527 pneus.

Botinhas

Durante a solenidade de inauguração do parquinho, a diretora da unidade, Milena Saccuchi Prado, falou sobre a importância da entrega das botinhas de couro aos alunos do campo da Reme. “Incluir as botinhas no uniforme mostra o olhar diferenciado que a gestão tem para nossas práticas ensinadas na escola. É uma demonstração de carinho e atenção”, pontuou.

Ela explicou que os alunos já estão utilizando o calçado nas atividades realizadas na horta, incluindo as turmas dos anos iniciais. Uma das atividades foi colher o milho plantado no final de novembro, para evitar que o mato tomasse conta da horta no período de férias.

Mãe da aluna Milaine, do 4º ano, Elaine Teodolina da Silva Rosa aprovou o material do calçado e falou sobre a segurança que ele oferece nas práticas do campo. “Gostei muito do material, fiquei feliz e ela adorou. É muito mais seguro agora para manusear os equipamentos da horta. A gente da área rural sabe da importância desse tipo de calçado”, disse.

A aluna Vitoria Francisca Padilha, do 9º ano, destacou o conforto da bota. “Foi uma boa ideia. Melhor que o tênis porque é mais fechada e vai até a canela”, disse.