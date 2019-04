Prefeitura inaugura prédio da gerência de fiscalização de trânsito da Guarda Civil Municipal

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou na tarde desta terça-feira (30), o novo prédio da gerência de fiscalização de trânsito da Guarda Civil Municipal, no bairro Seminário – região do Segredo. Cerca de 80 agentes estão credenciados e distribuídos nas sete regiões da cidade para atuar na segurança nas vias.

“Temos assumido nossa responsabilidade com segurança pública por isso estamos colando bases em todas as regiões da nossa cidade, aqui temos a Vila Saraiva, Tia Eva e todos os outros bairros dessa região beneficiados. Esta já é a quarta base de segurança publica municipal da cidade, contamos com outras no Prosa, região do Bandeira, Centro e Segredo”, pontuou o prefeito Marquinhos Trad.

A Prefeitura investiu mais de R$ 300 mil na reforma da sede, entrega de três viaturas e quatro motos por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes). De acordo com o secretário municipal de segurança, Valério Azambuja, o efetivo vai trabalhar na fiscalização, prevenção e segurança no trânsito, principalmente no entorno das escolas e orlas da Capital. “Nós não fazemos só a parte repressiva, vamos trabalhar com prevenção e orientação aos motoristas, além da segurança”, disse.

A ação foi criada para combater o número de acidente nas vias e acidentes com mortes, já que este ano superou o número de mortos no trânsito em comparação ao mesmo período que o ano passado, sendo quatro a mais, de 24 para 28 de 1° janeiro até 30 de abril. O espaço para a criação da gerência foi cedido pela Prefeitura que também investiu mais R$ 20 mil para a reforma e também recebeu doações do Ministério Público, vereadores e da população.

A Guarda Civil Municipal ainda recebeu a doação de três motos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), para atuar na fiscalização ambiental. “É fundamental que a gente possa fortalecer a Guarda Municipal Ambiental em uma cidade com tanta complexidade, com uma serie de atividades nos bairros e temos uma parceria muito importante que vai se fortalecer esse trabalho com mobilidade mais rápida e mais efetiva”, concluiu o secretário Luis Eduardo Costa.