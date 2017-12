Prefeitura inaugura escritório em parceria com Agraer neste sábado em Anhanduí

O escritório Sedesc/Agraer em Anhandui terá à disposição da comunidade dois técnicos e veículos para atendimento de campo nas áreas rurais do distrito, podendo se transformar em local de referência para toda a comunidade. - Foto: MS GOV

A Prefeitura de Campo Grande abre, neste sábado (9), um escritório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedesc) em parceria com Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) no distrito de Anhandui. O espaço, que tem a finalidade de estabelecer contato com a comunidade para fomentar as cadeias produtivas da região e seu entorno, será inaugurado às 9 horas.

As cadeias produtivas da região estão baseadas na bovinocultura de leite e corte, piscicultura, avicultura, hortifruti, apicultura e ovinocultura. O escritório Sedesc/Agraer em Anhandui terá à disposição da comunidade dois técnicos e veículos para atendimento de campo nas áreas rurais do distrito, podendo se transformar em local de referência para toda a comunidade.

Centro de apoio

O escritório terá também um centro de apoio à segurança, com efetivo designado pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Pessoal (Sesde). “Estaremos, a partir de agora, presentes com efetivo permanente em Anhandui, reforçando a segurança e o bem-estar da comunidade local”, afirma o secretário da Sesd, Valério Azambuja

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Fernando Buainain destacou que o escritório é uma solicitação apresentada pelo sub-prefeito de Anhandui, Ernesto dos Santos. “O trabalho a ser desenvolvido no escritório vai contribuir para levar informações relevantes aos produtores e fortalecer as associações de produtores e comunidade local”, pontuou.

O escritório vai atender os pequenos proprietários rurais Anhandui e abranger também de Sidrolândia e Nova Alvorada já que naquela região está a divisa entre os três municípios.

EQUIPE

