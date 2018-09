Prefeitura habilita mais 112 Guardas Municipais para uso de armamento letal

Mais uma turma da Guarda Civil Municipal de Campo Grande finaliza o curso de capacitação para armamento letal, que aconteceu em parceria com a Polícia Federal. O Prefeito Marquinhos Trad, o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e o Superintendente Regional da Polícia Federal em exercício, Delegado Cléo Mazoti, participaram da cerimônia de entrega dos certificados nesta segunda-feira (24). São mais 112 guardas municipais que atuam diretamente em operações nas ruas.

A gestão já capacitou 289 guardas para o uso de armamento. Com os 112 que se formaram agora em setembro, a Guarda Municipal conta atualmente com 401 guardas que podem utilizar armamento e reforçar a segurança na nossa Capital.

Com carga horária de 250 horas, distribuídas em 190 horas/aula de teoria e 60 horas/aula de prática de tiro, o treinamento segue as normativas da matriz curricular Senasp/MJ. Cada aluno efetua 320 (trezentos e vinte) disparos de revólver calibre 38.

O prefeito Marquinhos Trad participou da solenidade e ressaltou a importância da qualificação desses profissionais no apoio à segurança pública. “A nossa cidade aplaude a aprovação de cada um de vocês, porque só assim nós vamos mostrar que é possível sim colocar pessoas, ainda que não tenham uma estrutura adequada, mas são homens e mulheres competentes para dar a paz para a nossa cidade”, disse.

“A formação de mais 112 guardas municipais, capacitados com qualidade. Toda a política de valorização de segurança municipal está pautado na valorização do servidor, principalmente na valorização da Guarda Civil Municipal. Gostaria de deixar meu agradecimento à Polícia Federal, pela parceria na qualificação de nossos servidores e ao Prefeito por todo o apoio, todo empenho que a gestão tem dado, pois todas as vezes que solicitei autorização para que realizássemos várias ações, principalmente as voltadas a melhorias na vida da Guarda, o senhor apoiou. Essa capacitação é para sociedade campo-grandense, para que se possa somar às demais forças de segurança que atuam na nossa Capital ”, explica o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

O Delegado Cléu Mazoti, superintendente regional da Polícia Federal em exercício, destacou a importância da capacitação dos membros que compõe os órgãos da segurança pública. “É interesse de todos, interesse da sociedade que quanto mais policiais, mais integrantes de forças de segurança nas ruas, é melhor para a sociedade. A Polícia Federal reitera o compromisso com todos os órgãos de segurança pública. Parabéns a todos que completaram o curso, que continuarão atuando em prol da sociedade nas ruas de Campo Grande”.

Nas aulas teóricas foram abordados temas de Direito Administrativo, Direito Penal, Ética, Cidadania, Direitos Humanos, Polícia Comunitária, Estatuto da Guarda Civil Municipal e demais legislações aplicadas aos servidores da Guarda Civil Municipal.