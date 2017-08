Prefeitura, Governo e Câmara cancelam evento Juntos por Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, Governo do Estado e Câmara Municipal cancelaram o evento Juntos Por Campo Grande, que aconteceria nesta terça-feira (22), às 19 horas, na Câmara.

O evento foi cancelado em virtude do luto oficial declarado pelos Poderes após a morte do ex-governador e senador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian. Uma nova data será escolhida para realização do evento, onde será assinada a liberação de contrapartida para destravamento de obras em Campo Grande.

Pedrossian nasceu em Miranda no dia 13 de agosto de 1928. Formado em engenharia civil, foi governador do Mato Grosso (antes da divisão), Mato Grosso do Sul por dois mandatos, deixando como legado a construção de obras importantes, com destaque para Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Parque dos Poderes e Hospital Rosa Pedrossian.

