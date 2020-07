Prefeitura garante recurso para novo acesso a aeroporto e polo empresarial

Hoje a única alternativa para chegar ao aeroporto é pela Duque de Caxias. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

A Prefeitura de Campo Grande planeja implantar um novo acesso ao Aeroporto Internacional e ao Polo Empresarial Oeste, além de ligar as saídas para Sidrolândia e Aquidauana, a partir da Avenida Gunter Hans, pela Avenida Panambi Verá e o prolongamento, a Avenida General Alberto Carlos Mendonça.

Nesta segunda-feira (6) foi assinado o contrato com a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 59.431.565,00, recurso alocado no Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de emenda impositiva da bancada federal no Congresso Nacional. O recurso será complementado por uma contrapartida de recursos próprios (R$ 4.748.035,84), totalizando R$ 64.179.595,84. Este valor corresponde ao orçamento para implantar e pavimentar 13 quilômetros de vias, além da construção de uma ponte sobre o Córrego Imbirussu. A expectativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é licitar a obra neste ano e iniciar na execução em 2021 após o período de chuvas.

A partir do Jardim Santa Emília, será prolongada a Avenida General Alberto Carlos Mendonça, que vai cruzar a Avenida Wilson Paes de Barros, margeando os bairros Serradinho, Nova Campo Grande e o Jardim Carioca até perto do Córrego Imbirussu. Lá será aberta uma via marginal, cruzando a Avenida 7, se estendendo até a altura da Rua Jamil Nahas que termina na outra margem do córrego.

Neste trecho será construída uma ponte de 40 metros para garantir a travessia, além de ser feita a pavimentação da Jamil Nahas, por onde se chega ao Polo Empresarial Oeste. O polo concentra 46 empresas, que geram 2.500 empregos e há outras 12 em instalação. Terá também um acesso pela Avenida 7 que será asfaltada a partir da ponte que será construída sobre o Córrego Imbirussu. A obra está prevista na primeira etapa de pavimentação do Nova Campo Grande, em processo de licitação.

De acordo com engenheiros da Sisep, com está nova malha viária, quem mora em bairros na saída para Sidrolândia, como o Aero Rancho e trabalha no Polo Empresarial Oeste, vai encurtar pela metade o atual trajeto. Hoje é feito pelas avenidas Lúdio Coelho, Duque de Caxias e Sólon Borges Padilha.

A pavimentação da Avenida Wilson Paes de Barros até se encontrar com a General Alberto Carlos Mendonça, vai criar uma alternativa de acesso ao Aeroporto Internacional para quem está na saída para Sidrolândia. Hoje a única alternativa para chegar ao aeroporto é pela Duque de Caxias.