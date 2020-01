Prefeitura garante manutenção da 14 de Julho, mas pede ajuda da população

Quando você reforma uma casa, por exemplo, a responsabilidade de manter o ambiente organizado e limpo não é apenas da família que vive nela, mas também de quem a frequenta, certo? Quando o espaço é público, não é diferente, já que tem uma cidade inteira para cuidar do que é de todos.

Para garantir a beleza e manter em ordem tudo o que foi feito na requalificação da Rua 14 de Julho, a Prefeitura de Campo Grande está desenvolvendo uma série de ações direcionadas. Além da limpeza constante por parte do poder público, murais foram instalados ao longo da via para sensibilizar a população quanto a preservação das árvores que foram plantadas e dos mobiliários urbanos instalados. “A expectativa é de que os próprios comerciantes assumam essa missão de cuidar da região para que ela se torne cada dia mais atrativa e, assim, levar mais consumidores para o local”, disse o prefeito Marquinhos Trad.

O trabalho de cuidar da nova 14 de Julho envolve várias secretarias e órgãos do Poder Público, como Planurb, com ações de questão ambiental; Agetran, dando orientações sobre as mudanças no trânsito pós-obra e direcionamento quanto ao estacionamento na nova configuração da rua; Semadur, com ações efetivas para manter a ordem nas calçadas e impedir a instalação de vendedores ambulantes; além da Guarda Municipal, que faz rondas permanentes, garantindo a segurança na área central.

E por falar em segurança, nesta quarta-feira (22) inicia-se a instalação de 17 novas câmeras na extensão da Rua 14 de Julho. Somadas às outras quatro já existentes na via, elas possibilitarão o monitoramento em tempo real feito pelo Centro de Operação da Guarda Civil Metropolitana. Dentro da Praça Ary Coelho também foi colocada após a inauguração, uma Base Preventiva Ostensiva com 12 agentes fixos para atender as ocorrências na região central.

Apelo à população

Para manter em ordem uma cidade, também é necessária a cooperação da população. Estacionar no lugar certo, não jogar lixo no chão, não depredar o patrimônio público, que é de todos, são algumas das atitudes que se espera de um cidadão. A manutenção da Rua 14 de Julho, assim como de todas as vias de Campo Grande, depende da colaboração e cidadania de todos.

De acordo com a Lei Complementar n. 209, de 27 de dezembro de 2012, Código Municipal de Resíduos Sólidos, jogar lixo nas árvores ou plantas é prática de ato lesivo à limpeza urbana, podendo gerar uma multa de até R$ 5.274,00.