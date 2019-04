Prefeitura formaliza termo de cooperação com Novoeste Educacional

A Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Novoeste Educacional Ltda., com interveniência da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), firmaram um termo de cooperação com objetivo de estimular alunos da instituição de ensino, bem como estabelecer regras e critérios para que os servidores públicos municipais e seus dependentes possam usufruir de descontos nas mensalidades dos cursos mantidos pela instituição, como também nos cursos destinados à capacitação e qualificação alinhadas aos programas, projetos e atividades da Administração Municipal.

O documento propõe que os alunos que fazem pós-graduação/MBA na área de agronegócios desenvolvam em suas pesquisas de estudo e planos de negócio, temas sobre projetos visando o desenvolvimento econômico do meio rural de Campo Grande, com possibilidade de implantação dos mesmos, após triagem seletiva, de acordo com os interesses e condições operacionais do município.

Recentemente a Sedesc, por meio da Superintendência do Agronegócio, representada pelo engenheiro agrônomo João Duarte Nogueira e o zootecnista Jober Prado Guimarães, realizou uma palestra expositiva dialogada junto a 40 acadêmicos do curso de MBA em agronegócios da Novoeste Educacional. O evento contou com a presença do secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello.

Na ocasião foram apresentados dados sobre o meio rural de Campo Grande, discutindo potencialidades e desafios para o desenvolvimento sócio econômico do município. A atividade teve duração de 1 hora, com participação ativa dos acadêmicos e marcou o início da operacionalização do termo de cooperação técnica.

A celebração do termo de cooperação ficou possível a partir da publicação de Edital de Chamamento Público pela Prefeitura, com objetivo de “convocar instituições de ensino superior (graduação), pós-graduação lato senso e stricto senso, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil e/ou instituições que ofereçam cursos e programas de educação profissional e técnica, programas de aprendizagem, de atualização permanente, de desenvolvimento pessoal e cursos de capacitação, para firmarem Termo de Cooperação referente ao Programa Universidade Corporativa da PMCG”.

Estímulo e Contrapartida

O secretário Agenor Mattiello destacou que, além de estimular alunos da Novoeste Educacional que fazem pós-graduação/MBA na área de agronegócios a desenvolverem pesquisas de estudo e planos de negócio, o termo de cooperação permitirá que os servidores da Prefeitura ampliem seus conhecimentos usufruindo de descontos nos cursos oferecidos pela Novoeste.

“Este convênio está aberto a todas as demais universidades que tenham cursos voltados para o agronegócio (agronomia, zootecnia, veterinária), estimulando os alunos a desenvolverem projetos ou planos de negócio nos seus trabalhos de conclusão de curso que possam estimular o empreendedorismo no agronegócio de Campo Grande”, afirmou. Mattiello destacou também a contrapartida das universidades que aderirem ao convênio: oferta de descontos, de no mínimo 15%, no valor das mensalidades dos cursos oferecidos pelas universidades, aos servidores da Prefeitura e aos seus dependentes.