Prefeitura formaliza parceria com acadêmicos para garantir treinamento de atletas

A prefeitura de Campo Grande deu hoje (7) mais um passo importante na concretização de seu plano de governo voltado para a Juventude, que é o de aproximar esse público ao poder público e promover a inserção deles nas políticas do município. O prefeito Marquinhos Trad formalizou a parceria com 17 Atléticas (grupos de estudantes dos cursos universitários que participam de competições esportivas), a fim de permitir o uso de espaços públicos para o treinamento de suas modalidades.

A partir de agora, os estudantes que fazem parte das Atléticas da Uniderp terão acesso, nos finais de semana, às quadras esportivas de seis escolas municipais, previamente definidas, a fim de realizarem seus treinamentos. Em retribuição, os acadêmicos vão participar do programa desenvolvido pela Subsecretaria Municipal da Juventude, que pretende uma vez por mês ocupar alguma praça ou parque da cidade para levar atendimentos diversos para o público jovem.

O acadêmico do curso de Direito da Uniderp, Nikythelms Cristoffer, falou em nome das Atléticas sobre essa parceria. “Como somos em muitos grupos de acadêmicos que precisam treinar para as competições estudantis, a estrutura de quadras da universidade infelizmente não comporta a todos, sem que tenhamos que interromper os treinos e, hoje, o Marquinhos demonstra que cumpre seus compromissos, já que antes de assumir a prefeitura ele se reuniu por diversas vezes conosco para saber nossas necessidades, enquanto grupo, e expusemos essa situação”, comemora o universitário.

Marquinhos Trad aproveitou o encontro de hoje para expor a situação da prefeitura e assegurou a participação da juventude em seu governo. “Estamos colocando a casa em ordem e ainda não conseguimos realizar tudo o que queremos. Porém, já conseguimos concretizar ações como esta de oferecer um espaço para que vocês façam seus treinamentos, na certeza de que não serão interrompidos e estejam preparados para as competições esportivas. Queremos a juventude dentro de nossa administração, tanto que nossa equipe conta com muitos colaboradores jovens, já que é parte essencial da nossa sociedade. Queremos intensificar nossas ações para a juventude campo-grandense e hoje damos mais um passo neste sentido”, disse o chefe do Executivo Municipal.

O subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira, reforçou as palavras do prefeito e destacou o saldo positivo da parceria. “A prefeitura atende uma necessidade dos jovens universitários, mas quem sai ganhando também é a população, já que esses acadêmicos demonstraram satisfação em participar dos nossos programas e estarão conosco uma vez por mês, colocando em prática o que aprendem na universidade e oferecendo serviços dentro de suas áreas de formação à população. Sem dizer que eles vão ajudar a prefeitura a zelar pelos espaços nas escolas os quais farão uso”, pondera Maicon.

A reunião contou com a participação da secretária municipal de Educação, Ilza Matheus, e do vereador Odilon de Oliveira.

