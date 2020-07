Prefeitura firma convênio com plano de saúde animal para servidores

O servidor que faz adesão ao plano contribui com as causas em defesa dos animais - (Foto: Reprodução)

Servidores públicos municipais que têm animais de estimação agora podem contar com um plano de saúde para os seus pets com desconto em folha. A novidade é fruto do Termo de Credenciamento, publicado na edição do dia 11 de maio do Diário Oficial do município (Diogrande), firmado entre a operadora de plano de saúde pet, Unidog Nacional e a Prefeitura de Campo Grande.

Além de garantir a saúde e o bem estar do animal de estimação com valores mais baixos, o servidor que faz adesão ao plano contribui com as causas em defesa dos animais uma vez que a concessionária se compromete em reverte parte do valor referente aos contratos dos servidores em produtos e insumos que serão destinados a Subsecretaria do Bem-Estar Animal e aos cães da Guarda Civil Metropolitana.

Mais informações sobre valores, benefícios e regulamento no site www.unidogmedcenter.com.br.