Prefeitura firma convênio com Eco Park e servidor passa a ter local para diversão e lazer

IMG_6343 (Copy)

Os servidores públicos municipais podem a partir de agora se associarem ao Clube Eco Park com diversas vantagens e descontos. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, firmou um convênio com o clube na manhã desta quinta-feira (27), e com isso os servidores poderão se associar e usufruir de todos os benefícios pagando uma mensalidade menor que os demais usuários e ainda não precisará pagar a taxa de adesão.

O complexo com 17 hectares tem a disposição 11 piscinas, cinco toboáguas, hidromassagem, pesqueiro, lago com pedalinhos, passeio a cavalo, restaurante com comida típica e um hotel com 40 apartamentos.

Funcionária da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), Denise Ferreira, se encantou pelo projeto e disse que vai aderir.

“Acredito que os servidores estão sendo contemplados com uma excelente opção de lazer. Vou ser sim sócia, minha mãe que é aposentada, provavelmente, também, vai se cadastrar, porque é uma opção que esperávamos há muito tempo. E agora temos essa oportunidade de se divertir e relaxar aos fins de semana”, disse.

Lotada na mesma autarquia, Agereg, também vê o convênio com uma oportunidade.

“Achei uma grande oportunidade para todos os servidores. Eu e minha família vamos ser sócios sim e agradeço a gestão por isso”, afirmou.

Já sócia do clube, a servidora Lenilza Pedrosa, da Fundação Social do Trabaçho de Campo Grande, diz que vai aderir ao convênio para aproveitar os descontos.

“Já sou sócia do clube. É um local maravilhoso, vou sempre com meus netos aos fins de semana. Aconselho a todos a se associarem. Agora vou aderir ao convênio para pagar menos”, concluiu.

É este o objetivo da gestão, afirmou o prefeito Marquinhos Trad. Dar a oportunidade dos servidores efetivos e comissionados, bem como seus familiares, terem um local com instalações modernas para disfrutarem.

“É oportunizar um dia com a família em ambiente adequado, tranquilo, cuja economia não pesasse no orçamento do servidor. Para que possam levar seus filhos, seus convidados para passarem um dia de alegria. Campo Grande tem a maioria dos dias de ano com temperaturas amenas, ou altas, são dias propícios para ir a um clube passear”, disse.

O convênio é facultativo, lembrou o prefeito. “Não é obrigado a aderir, e pode a qualquer instante interromper o contrato. Tem total liberdade para aderir e cancelar. Mas se a pessoa frequentar não rescinde mais”, afirmou.

O convênio prevê que o funcionário da PMCG tenha isenção total da taxa de adesão do Eco Park Club, que é de R$ 3,5 mil. Os servidores pagarão ainda uma mensalidade de R$ 35,00, contra R$ 62,70 para o usuário comum. O servidor pode incluir o cônjuge e os filhos, e o servidore solteiro tem direito a incluir dois familiares.

Para o secretário municipal de gestão, Agenor Mattiello, o momento é icônico por a gestão valorizar o servidor, além do bem materal.

“Começamos efetivamente a valorizar o servidor público municipal. Essa é uma valorização imaterial. Hoje celebramos este convênio que vai trazer uma série de benefícios ao servidor, para que tenham um fim de semana com maior qualidade de vida, pagando um valor infinitamente menor que se pagaria no mercado. É um complexo maravilho com diversas piscinas. São 17 hectares de entretenimento, pesqueiro, restaurante, salão de festas”, enumerou.

Já o presidente do Eco Park, Cícero Ávila de Lima, agradeceu a gestão e afirmou que agora os servidores tem um clube para chamarem de seu.

“A partir de hoje não será apenas Eco Park Club, mas Eco Park, o Clube do Servidor Público Municipal. Este carimbo que nós queremos colocar no nosso clube a partir de agora. Sabemos da grande missão que temos que é oferecer um serviço de qualidade para que os servidores possam ter um atendimento digno e altura que todos merecem”, pontuou.

O clube ainda tem projetos futuros, e de acordo com o presidente, dentro de um ano pretende-se estar instaladas as piscinas aquecidas.

“Já temos 6 bacias de hidroginásticas e com o aquecimento se transformarão em ofurô. Isso será um espaço maravilhoso para as pessoas da melhor idade”, finalizou.

Em contrapartida a Prefeitura de Campo Grande se compromete em dar ampla divulgação ao convênio.