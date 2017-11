Prefeitura finaliza entrega de 15 mil cartilhas que orientam sobre os Direitos dos Consumidores

Foto: Diogo Gonçalves

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, finalizou nesta sexta-feira (24) a entrega da Cartilha do Jovem Consumidor a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme). A última escola a receber o material foi a E.M. Danda Nunes, localizada no Bairro Vivenda do Bosque.

Com uma linguagem acessível, contendo ilustrações e atividades que permitem a fácil compreensão, o material, com 19 páginas, aborda temas importantes para as relações consumeristas, como: quem é o consumidor, quem são os fornecedores, quais os tipos de relação de consumo, o que é venda-casada, quem tem direito a meia-entrada; entre tantas outras dúvidas.

O prefeito Marquinhos Trad, que participou da solenidade de encerramento das entregas, pontuou que a lei que protege o consumidor é recente, dos anos 90, e apesar de todos os órgãos de defesa ainda existem milhares de consumidores que não conhecem seus direitos e acabam ficando no prejuízo quando existem ruídos na relação de consumo.

“Essa cartilha está dando aos nossos jovens as ferramentas corretas para eles utilizarem na sua vida, já que nos tornamos consumidores desde o momento em que nascemos. É importante o cidadão saber, desde cedo, que ele não tem apenas deveres, mas direitos e ferramentas para assegurá-los”, disse.

O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, afirmou que após entregar as cartilhas em todas as escolas municipais tem a certeza do quão positivo foi a realização deste trabalho.

“Vocês têm a capacidade de formar conceitos, de levar opiniões e influenciar os demais, a capacidade de transformar a sociedade. Elaboramos este material pensado em vocês. Esse material foi eleito pela Associação Brasileira de Procons, que engloba 2.146 Procons de todo o país, para servir de base, de referência para outros Procons no ano que vem”, informou.

A cartilha, que serve de manual para os jovens e para toda a família, foi entregue a todos os alunos que estão cursando o 8º e 9º anos, além do EJA, nas 94 escolas municipais. Foram entregues cerca de 15 mil exemplares, distribuídos gratuitamente aos estudantes.

Para a diretora da escola, Rosangela Rios Chelotti, o material vem complementar a formação dos alunos.

“Com isso estamos ajudando a formar essas crianças e deixá-las conscientes de seu Direito de Consumidor. Isso é importante, porque muito se fala a respeito, mas ações não se concretizam. No momento em que recebem essa cartilha, que esclarece os direitos e que coloca os deveres enquanto cidadão de zelar pelos direitos de outros, isso contribui para a formação dos estudantes”, afirmou.

O subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, Valdir Custódio, ainda pontuou que no Brasil inteiro, apenas três Procons têm uma divisão pedagógica e um deles é o de Campo Grande.

“Não estamos preocupados apenas em solucionar problemas, mas em formar cidadãos bem orientados, que faz escolhas melhores e que assim ajuda a nossa sociedade ir adiante”, finalizou.