Prefeitura finaliza Ceinf que garantirá 180 novas vagas

Interrompida por mais de dois anos, a construção do Centro de Educação Infantil (Ceinf) do Bairro Tijuca, retomada há 90 dias, deve estar concluída em três semanas, conforme previsão da empreiteira responsável pela obra. São, aproximadamente, 20 operários trabalhando no acabamento, assentamento de piso, instalação elétrica e hidráulica, colocação do portão de acesso e reboco. O prédio de 1.211 metros quadrados de área construída vai oferecer 180 novas vagas de educação infantil.

A prefeitura também autorizou a retomada da construção de outros dois Ceinfs, no Jardim Centenário e Noroeste, que tem em comum o fato de terem mais de 84% das obras concluídas. As três unidades estão orçadas em R$ 7.943.256,65, já houve o desembolso de R$ 3.441.920,97 de verba federal e R$ 3.217.914,16, de recursos próprios. No total, há um saldo contratual de R$ 1.283.421,52 (R$ 758.196,78 do Governo Federal e R$ 525.914,16 de contrapartida).

As obras do CEINF Tijuca foram paralisadas com 84% do serviço concluído, mas muita coisa teve de ser refeita por causa da ação vândalos, que quebraram vidros das janelas e levaram esquadrilhas.

A obra foi orçada em R$ 2.569.250,87, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ) e R$ 1.246.968,96 de contrapartida da Prefeitura. Todo o recurso federal já foi pago, restando apenas uma parcela de R$ 212.052,98 do recurso próprio.

Concluída a obra do Tijuca, será retomada a construção do Ceinf do Jardim Centenário, que é de responsabilidade da mesma empreiteira. Esta unidade está 86% pronta e em 60 dias, a partir da retomada, pode ser concluída. A obra teve um custo estimado em R$ 2.665.526,52, sendo R$ 1.322.381,90 de verba do FNDE e R$ 1.343.144,36 de contrapartida.

Do recurso federal já houve o desembolso de R$ 1.031.814,91 e R$ 1.241.916,50 de contrapartida. Resta um saldo contratual de R$ 391.794,85 (R$ 290.566,99 do FNDE e R$ 101.227,86 do recurso próprio).

O CEINF do Jardim Noroeste, 85% concluído, é a terceira unidade com retomada da obra autorizada pela atual gestão. A obra de R$ 2.665.526,26 ainda tem um saldo contratual de R$ 391.794,85 (R$ 101.227,87 da Prefeitura e R$ 290.916,50 do FNDE).

Obras inacabadas

A atual gestão encontrou 14 creches inacabadas, 11 delas com níveis variáveis de conclusão, de 7,08%, a unidade da Moreninha II e as três que estão em fase de retomadas, com mais de 85% da obra pronta.

Neste grupo estão as creches do Anache (59,28% terminado); Jardim Colorado (20,74%); Jardim Radialista (24,51%); Jardim Talismã (37,68%); Moreninha II (7,08%); Nascente do Segredo(54,74%); Nashiville (22,07%); Oliveira III (43,71%); São Conrado (46,77%) ; Serraville (34%) e Vila Nasser (41,43%). Este conjunto de obras foi orçado em R$ 22 milhões, sendo R$ 16,1 milhões de verba do FNDE e R$ 5,8 milhões de recursos próprios.

Já houve o desembolso de R$ 7.172.223,80 (do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 3.320.968,63 (verba da Prefeitura). Há um saldo contratual de R$ 11,5 milhões (sem os ajustamentos de planilha), R$ 2,5 milhões de recursos próprios e R$ 8,9 milhões, repasse do FNDE.

Veja Também

Comentários