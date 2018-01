Prefeitura fecha parceria e garante tênis para atender crianças do projeto Sonho de Campeão

A iniciativa visa atender cerca de 40 crianças que hoje estão nas Unidades de Acolhimento II, III e IV, de ambos os sexos, com faixa etária de 4 a 17 anos e 11 meses - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande inicia a semana em festa, celebrando mais uma parceria importante, desta vez com a Anita Calçados, que fez a doação de 99 pares de tênis para atender o projeto Sonho de Campeão. Por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), crianças e adolescentes acolhidas nas Unidades de Acolhimento Institucional da prefeitura são assistidas com atividades recreativas e esportivas.

As atividades do projeto Sonho de Campeão são desenvolvidas aos sábados, no período matutino – das 8h30 às 10h30, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque. São oferecidas as modalidades esportivas de luta, basquete, vôlei, natação e futsal.

A iniciativa visa atender cerca de 40 crianças que hoje estão nas Unidades de Acolhimento II, III e IV, de ambos os sexos, com faixa etária de 4 a 17 anos e 11 meses. Essas crianças e adolescentes se encontram em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos e em situação de risco pessoal ou social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

As Unidades de Acolhimento, vinculadas a Secretaria municipal de Assistência Social, têm como princípio oferecer o acolhimento num ambiente afetuoso, educacional, social e facilitador de ações promotoras para o desenvolvimento saudável, bem como atender as necessidades básicas de alimentação, higienização, saúde, vestuário, moradia e segurança.

O projeto de esporte e lazer foi idealizado pela prefeita em Exercício Adriane Lopes, que no ano passado procurou a Justiça e o Ministério Público para apresentar a ideia, cuja receptividade foi bastante positiva já que as entidades também entenderam que essa seria uma oportunidade para que essas crianças e adolescentes pudessem resgatar um pouco dos sonhos que por diversas circunstâncias lhes foram privados.

Para Adriane, a iniciativa dos empresários tem o reconhecimento do município, já que colabora com uma das parcelas da sociedade campo-grandense, que mais precisa de um olhar especial. “Recebemos com alegria esses presentes, que vão atender realmente quem precisa. Essas crianças e adolescentes precisam da nossa atenção, pois já foram privadas de muitos de seus direitos. É isso que estamos buscando fazer e neste projeto temos a satisfação de contar com parceiros importantes como o Carlos Belin, que acreditando na gestão municipal veio aqui, mais uma vez, trazer a sua contribuição. Esse gesto certamente vai ajudar a mudar a história de vida dessas crianças”, destaca.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, fez coro às palavras da prefeita em Exercício e também agradeceu a parceria do empresário. “O senhor está semeando em solo fértil. Recebemos com alegria essa doação para nossas crianças, que vivem em extrema situação de vulnerabilidade e que têm durante as atividades esportivas a chance de terem de volta sua dignidade, através da garantia de seus direitos ao esporte e ao lazer”, pondera.

Já o empresário Carlos Belin, que é parceiro do município desde o ano passado, quando fez também a doação de 50 bolas para o Projeto Escola Pública de Futebol, que atende mais de mil crianças em Campo Grande, com idade entre 10 a 14 anos, disse que sente orgulho em participar desse processo. “Sem dúvida a gente fica satisfeito em colaborar. Nossa história em Campo Grande já tem 30 anos e contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui nos enche de orgulho. Mais uma vez confirmamos a nossa parceria já que a atual gestão municipal tem realizado um belíssimo trabalho e temos o dever de ajudar”.