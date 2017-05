Prefeitura fecha parceria com universidade para troca de experiência com acadêmicos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) vão fechar parcerias para troca de informações e experiências entre acadêmicos e profissionais que atuam nos órgãos e realização de audiência pública no campus para discutir o planejamento urbano.

Também será organizado pela Semadur um simpósio em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que será realizado em junho, e palestras na sede da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a UCDB.

“Como na nossa área de planejamento urbano e meio ambiente atuam biólogos, arquitetos, engenheiros e geógrafos, por exemplo, queremos ter contato com esses profissionais ainda na universidade e além de passar informações a respeito da legislação, ouvir propostas que possam auxiliar na composição do plano diretor, que consiste no planejamento urbano e ambiental da cidade para os próximos dez anos”, declarou o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca.

A reunião estreitou as relações entre a administração municipal e a Universidade, com parcerias que vão auxiliar na formação de novos profissionais e também ajudar na desburocratização e simplificação de processos de licitação e planejamento envolvendo as pastas.

