Prefeitura faz terraplanagem na última rua para concluir pavimentação do Oscar Salazar

A semana começou com ritmo intenso de serviços no Residencial Oscar Salazar, conjunto habitacional na região norte de Campo Grande, no Bairro Nova Lima, onde a Prefeitura está executando obras de drenagem e pavimentação. Equipes da empreiteira responsável pela obra trabalham na terraplanagem na Martins Afonso de Souza, última rua do bairro, que já está praticamente todo asfaltado e agora recebe meio-fio e calçada.

No sábado, foi executada a pavimentação da Rua Major Giovani Francisco Nadalin, via de 1,3 km, que começa no Residencial Iguatemi, passa pelo José Tavares e vai terminar numa rotatória que começou a ser construída e dará acesso ao corredor do Nova Lima.

Já foi concluído o desassoreamento do piscinão (bacia de retenção) existente numa área lateral à Rua Martim Afonso de Souza, de onde foram retirados 3.500 metros cúbicos de areia. Para a dona de casa Cleia Maria Castelo, que está no bairro desde a inauguração das casas há 14 anos, com o asfalto, meio-fio, calçada e a rede de esgoto, a qualidade de vida no bairro vai melhorar.

Se as condições climáticas não atrapalharem, a expectativa é que até o dia 15 de outubro estejam concluídas as obras do Complexo José Tavares, que já estão com 70% concluídas. Já está pronta a pavimentação no Residencial Iguatemi, Vida Nova, trechos de ruas do Tarsila do Amaral e José Tavares.

Com investimento de quase R$ 19 milhões, o projeto prevê a implantação de quase 6 quilômetros de drenagem (exatos 5,9 km), 14,9 km de pavimentação de 45 ruas localizadas no perímetro acima da Avenida Gualter Barbosa, entre as ruas Marques de Herval (o Corredor do Nova Lima) e Venam Soares, no Vida Nova.

O corredor do Nova Lima será prolongado com mais 718 metros de pavimentação até a Rua Major Giovani Francisco Nadalin. Com isso, será aberta uma nova opção de acesso à Avenida Cônsul Assaf Trad, já em frente do Terminal Nova Bahia, para quem mora no Oscar Salazar e José Tavares.

O planejamento contempla também 3,6 km de recapeamento, abrangendo ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba (que no trecho entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque já está duplicada, dentro do projeto Nova Lima etapa A). Com a implantação de um loteamento na região, será prolongada a Zulmira Borba para servir de acesso ao novo bairro vizinho ao Tarsila do Amaral, além da implantação de um piscinão que vai captar a enxurrada que desce dos bairros asfaltados.

Além do Residencial José Tavares do Couto, que dá nome ao complexo, receberão infraestrutura os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II), Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Vida Nova II, José Prates, Coriolando da Silva Correa I e II e Residencial Iguatemi.