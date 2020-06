Prefeitura faz sorteio de um carro 0 KM e mais sete prêmios do primeiro IPTU dá Prêmios 2020

A Prefeitura de Campo Grande realizou na manhã desta sexta-feira (19) o primeiro Sorteio “IPTU DÁ PRÊMIOS/2020”. Foram sorteados um Automóvel O Km - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande realizou na manhã desta sexta-feira (19) o primeiro Sorteio “IPTU DÁ PRÊMIOS/2020”. Foram sorteados um Automóvel O Km. Uma Motocicleta, três Aparelhos de Ar Condicionados, três Televisores.

Podem participar do Concurso toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial.

Ganhadores:

AUTOMÓVEL Julimar Olivera de Andrade.

MOTOCICLETA: Samir Nabih Zeidan

AR CONDICIONADO: José Roberto Garanhin, Paula Ribeiro dos Santos e Rubens Almeida.

TELEVISORES: Rosely Flávio de Maciel, Jorge Pereira de Melo e Maria Necy Rodrigues.

Próximos sorteios: 2º sorteio – 19 de agosto de 2020 e 3º sorteio – 19 de outubro de 2020.

Podem participar do Concurso “IPTU DÁ PRÊMIOS/2020”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial, doravante denominado PARTICIPANTE, que:

receber a conta do IPTU/2020 na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria;

receber a conta do IPTU/2020 na cor AMARELA, regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em DÍVIDA ATIVA, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do PARTICIPANTE. O cupom sorteado não retornará a urna para concorrer nos demais sorteios referentes à campanha do ano vigente.

O participante deverá, obrigatoriamente, preencher o cupom, com o nome e CPF do proprietário do imóvel. O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos seguintes locais: Paço Municipal; CAC – Central de Atendimento ao Cidadão; outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora.

Não terá validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade. Os sorteios serão realizados em local público, de preferência no “hall” de entrada da Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, com a presença da Comissão Organizadora, autoridades representativas e da comunidade.