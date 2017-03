Prefeitura faz reparo em tubo armco, tapa-buraco e garante travessia sobre o Bálsamo

Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) concluiu no início da tarde desta quinta-feira (16), as obras de reparos no tubo armco instalado sob o Córrego Bálsamo. O local também recebeu o serviço de tapa-buraco, restabelecendo as condições de tráfego da travessia existente na Rua Rivaldir Alberti, no Jardim Morenão.

Após esta etapa emergencial, a Sisep informa que já está programado o serviço de drenagem – para melhorar o escoamento da enxurrada – e também será feita a reconstrução das calçadas – para dar segurança aos pedestres. Com o período de chuva, a base cedeu e o piso do passeio público acabou afundando.

Segundo os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, foi feito um trabalho de manutenção da tubulação, que está preservada, e não há risco de desabamento. O excesso de umidade do solo, decorrente do período intenso de chuva, fez com o aterramento sobre o qual foi o tubo colocado cedesse, e assim, o pavimento afundou com o peso do intenso tráfego de veículos, abrindo uma cratera. Enquanto o reparo não foi feito, o tráfego no local ficou reduzido a apenas metade da pista.

A Rua Rivaldir Alberti atravessa vários bairros (Roselandia, Anapólis e Jardim Morenão e Pioneiro), sendo um importante eixo viário de ligação com a Avenida Guaicurus.

