Prefeitura faz prestação de contas da saúde e finanças na próxima segunda-feira

A prestação de contas acontecerá em dois momentos - Arquivo

A Câmara Municipal de Campo Grande promove duas Audiências Públicas na segunda-feira, dia 30, para a prefeitura prestar contas referentes a receitas, despesas e investimentos feitos no segundo quadrimestre deste ano. Pela manhã, serão passados os dados sobre a saúde. À tarde, ocorre a prestação de contas das finanças municipais.

Às 9 horas, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho, apresenta os dados dos investimentos e recursos aplicados no setor, a convite da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos, e Comissão de Saúde, formada pelos vereadores Dr. Livio (presidente), Enfermeira Cida Amaral (vice-presidente), Veterinário Francisco, Dr. Wilson Sami e Fritz.

O secretário José Mauro esteve na Casa de Leis e, durante a Palavra Livre da sessão ordinária do dia 27 de agosto, apresentou uma prévia do relatório, mostrando investimentos, projetos, contratações de profissionais e obras. O déficit de profissionais e falta de habilitação de algumas unidades de saúde, o que inviabiliza repasses feitos pelo Ministério da Saúde, foram algumas dificuldades apresentadas.

Já às 14 horas, o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, apresenta os dados das receitas e despesas do Município, com a demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do 2º quadrimestre deste ano, a convite da Comissão de Finanças. O comprometimento da receita com gastos com pessoal, respeitando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estão entre os itens avaliados. O secretário ainda deve repassar os principais dados relacionadas à arrecadação com tributos municipais, a exemplo de IPTU e ISS, além do balanço com o último Refis promovido.

Serviço – As Audiências Públicas ocorrem no dia 30 de setembro, às 9 horas e às 14 horas, no Plenário Edroim Reverdito, o Plenarinho, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A Audiência será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms