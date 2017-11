Prefeitura faz plantão neste sábado para contribuinte aproveitar até 85% de desconto

O contribuinte em débito com o Município, vencidos até dezembro de 2016, terá mais uma ótima oportunidade de quitar a dívida neste sábado (11). A Prefeitura de Campo Grande decidiu ampliar o atendimento na Central do IPTU e fará plantão amanhã para receber quem quiser aproveitar os descontos desta 2ª etapa do Refis.

Cinquenta atendentes estarão à disposição, das 8h às 16h, inclusive com caixas disponíveis no local, para recebimento dos tributos.

Nesta etapa do programa, a prefeitura oferece desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas. No próximo sábado (11) haverá plantão das 8h às 16h para atendimento ao contribuinte. O programa segue até o dia 30 de novembro.

Até agora, nestes cinco primeiros dias da 2ª etapa do Refis, a Central do IPTU registrou 3,5 mil atendimentos. O local recebe por dia uma média de 700 pessoas.

Assim como aconteceu na 1ª etapa do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) será reforçada e ficará à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 16h.