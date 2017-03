Prefeitura faz manutenção na Chácara das Mansões e terá frente no Núcleo Industrial

Há três dias, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) trabalham na recuperação da principal via de acesso a Chácara das Mansões, comunidade rural na saída para São Paulo. A região concentra, em seu torno, mais de mil moradores de chácaras e fazendas, empresas de eventos, sede campo de instituições religiosas e abriga a Colônia de Férias da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

Na próxima semana a equipe atuará na em uma intervenção no núcleo industrial do Indubrasil. “Será feito um serviço paliativo para tapar os buracos, enquanto o Governo do Estado não faz o recapeamento”, informou o secretário-adjunto de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ariel Serra.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos completaram o terceiro dia de serviço na Chácara das Mansões. Embora o serviço não tenha sido concluído, melhoraram as condições de tráfego ao longo dos 4,5 quilômetros da via (que nasce Casa Verde às margens da BR-163), e na metade do trecho passa a se chamar Rua dos Mascote, terminando em frente da Colônia de Férias. Com a falta de manutenção, o asfalto, que tem mais de 30 anos, praticamente desapareceu, tal a quantidade de buracos.

Nesta sexta-feira foi iniciado o tapa-buraco no trecho onde o asfalto está bem conservado e no restante a pista praticamente foi refeita pela patrola e, posteriormente, os buracos serão fechados, com o resíduo triturado de asfalto removido, de trechos de pavimento da área central, que já foram remendados.

“Há pelo menos três anos vínhamos reivindicando da Prefeitura algum tipo de melhoria. As condições de tráfego estavam tão ruins que perdemos vários eventos porque os organizadores desistiam ao perceberem a situação da estrada”, informa o proprietário do Hotel do Lago, Robson Furlan.

Segundo a diretora da Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha, Osmarina Souza Aragão, em função das condições de estrada, os quatro ônibus e duas vans que diariamente transportam alunos (alguns residentes a 70 quilômetros da escola) tiveram problemas mecânicos nos últimos anos, principalmente com o estouro de pneu. Além da Chácara das Mansões, há frentes de manutenção de vias não pavimentadas nos bairros Rita Vieira, Vespasiano Martins e no fundo das Moreninhas.

