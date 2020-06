Prefeitura faz fiscalização surpresa em bares e conveniências

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Vigilância Sanitária e Guarda Civil Metropolitana realizou uma ação surpresa para fiscalizar se bares e conveniências da Capital estão cumprindo com a medida de biossegurança, contra o contágio do Covid-19.

A ação começou às 18h e foi dividida em dois turnos, com três equipes cada. As equipes percorreram tanto o centro, quanto os bairros da Capital, com o objetivo de orientar, fiscalizar e até punir os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as medidas ou com outras irregularidades como alvará.

Os locais visitados foram os que tiveram maior número de denúncias de irregularidades registradas pela Guarda Metropolitana. O primeiro plantão contou com equipes nas ruas até as 22h. O segundo vai até as 2h, visitando novos lugares e também voltando aos que foram passando pela primeira turma já que o movimento nos bares e conveniências se intensifica após as 22h.

Paralelo a isso, equipes da Guarda fiscalizam ainda a Operação Toque de Recolher que passou a ser das 23h às 5h a partir desta sexta-feira (26), conforme publicado em edição extra do Diário Oficial do município (Diogrande). As ações devem continuar de forma surpresa na tentativa de coibir aglomerações e comportamentos que vão contra as medidas de segurança contra o coronavírus.