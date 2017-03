Prefeitura faz controle de erosão, limpa tubulação e vai refazer pavimento na Capibaribe

As águas pluviais acabaram cobrindo o asfalto e derrubando parte da canalização em gabião. Com isto, o aterro cedeu, abriu um processo erosivo que tomou metade da pista, dificultando o tráfego de veículos / Divulgação

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executam nesta segunda-feira (20) o serviço de controle de erosão e limpeza de dois tubos armco, que servem de travessia do Córrego Imbirussu – na Avenida Capibaribe. O trânsito teve de ser interditado numa das pistas (sentido Júlio de Castilho/Aeroporto). Houve recomposição de um trecho do gabião e foi refeita a base de sustentação dos tubos A última etapa do serviço será a recomposição do asfalto com o serviço de tapa-buraco.

Neste período em que tem chovido quase que diariamente, um dos tubos acabou obstruído por galhos, folhas, pedras e até lixo carregado pela enxurrada. As águas pluviais acabaram cobrindo o asfalto e acabaram derrubando parte da canalização em gabião. Com isto, o aterro cedeu, abriu um processo erosivo que tomou metade da pista, dificultando o tráfego de veículos.

A Prefeitura também está com outras frentes de serviço, com a finalidade de melhorar as condições de tráfego em ruas não pavimentadas. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos trabalham em trechos críticos no Núcleo Industrial; além dos bairros Novo Século (onde está sendo o controle de erosão) e Jardim Cristo Redentor.

