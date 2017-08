Prefeitura usará equipamento eletrônico para economizar no consumo de água

A Prefeitura de Campo Grande recebeu a doação de um aparelho de geofone eletrônico, repassado pela concessionária Águas Guariroba, cujo objetivo é fazer a verificação e buscar a solução para possíveis vazamentos de água nos prédios públicos da Capital. A entrega aconteceu nesta quarta-feira (23), em encontro com o prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da concessionária, Guillermo Deluca.

O aparelho, que custa em média de R$ 7 mil a R$ 9 mil, vai contribuir para baixar o custo para os cofres públicos. De acordo com o gerente de Combate a Perdas da Águas Guariroba, Henrique dos Santos, devido a falta de manutenção na infraestrutura dos reservatórios enterrados, principalmente em prédios antigos, alguns locais apresentam vazamentos, que poderiam ser evitados.

A iniciativa atende a uma reivindicação do prefeito, que desde o início do ano buscou a parceria da Concessionária de água da Capital para detectar se havia consumo excessivo por parte do município. Além do aparelho, a Águas está treinando as equipes de manutenção e gerência da prefeitura a fim de que façam o acompanhamento frequente dos prédios, principalmente nas unidades escolares, que chegam a 200 imóveis prediais.

Segundo a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, desde que as vistorias passaram a ser frequentes, já foi possível reduzir significativamente o consumo. “De maio para junho houve uma redução de R$ 50 mil na conta de água. Além dessa vistoria interna para identificar vazamentos nas estruturas, estamos empenhados em campanhas de orientação interna, visando não apenas baixar o custo, mas com pensamento principalmente na sustentabilidade e preservação do meio ambiente”, justifica a titular da Semed.

Guillermo Deluca compartilha do pensamento da secretária de Educação e destaca a iniciativa da prefeitura em demonstrar preocupação com essa questão. “Não se resume a cuidar do desperdício mas, principalmente, aproveitar adequadamente esse bem tão precioso, que é a água. A prefeitura manifesta a mesma preocupação da Águas. Isso é bastante positivo e estamos fazendo essa doação certo de que juntos estaremos contribuindo principalmente para a sustentabilidade e as gerações futuras”, disse.

A reunião desta tarde, no Paço Municipal, contou com a presença do secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.

