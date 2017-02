Prefeitura fará prestação de contas em Audiência Pública nesta quarta-feira

A Audiência Pública será realizada no Plenário Edroim Reverdito / Divulgação

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta quarta-feira (22), a Audiência Pública na qual o Poder Executivo Municipal fará a prestação de contas referente ao 3° quadrimestre de 2016.

A reunião está sendo convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero, João César Mattogrosso, Junior Longo, Betinho e Dharleng Campos.

Na ocasião, o Poder Executivo fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3° quadrimestre do exercício financeiro de 2016.

Serviço – A Audiência Pública será realizada no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiúka Park.

