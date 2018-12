Prefeitura fará plantão para contribuinte aproveitar última semana do Refis

O campo-grandense tem até o domingo (23) para aproveitar os descontos do Programa de Pagamento Incentivado (PPI), também conhecido como Refis. Nestes últimos dias, a Prefeitura faz plantão para atender o contribuinte que deseja quitar débitos.

No sábado (22) e domingo (23), 70 servidores estarão à disposição do campo-grandense, das 8h às 16h30, sem intervalo para o almoço. Quem procurar a Central do IPTU até o dia 23 de dezembro poderá usufruir dos descontos de até 85%, no pagamento à vista, para quitar seus débitos.

Para pagamento parcelado ou reparcelamento, no máximo de seis parcelas, a remissão permanece em 70%. Já para quem parcelar em 12 vezes, o desconto chega a 25% nos juros. Por fim, a proposta prevê que para pagamento até o fim de dezembro, seja mantida a anistia de 75% do valor consolidado da multa por infração ou acessória, o que contempla penalidade por limpeza de terreno, por exemplo.

A chefe de Divisão de Arrecadação da Sefin, Djanira Magalhães reforça a vantagem de quitar as dívidas atrasadas. “Quem estiver em dia com as contas da Prefeitura de Campo Grande, tem o direito de usufruir do desconto de 20% do IPTU 2019, ao pagar a conta no dia 10 de janeiro, data de vencimento do imposto para pagamento à vista”.

Para aderir ao Refis, o contribuinte deve solicitar a emissão do Documento de Arrecadação Municipal – Guia DAM com o benefício concedido para pagamento à vista, ou parcelado, na Central de Atendimento, antiga Câmara Municipal, localizado na Rua Arthur Jorge n. 500, Centro, das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço.