Prefeitura fará mudanças na concessão do Parque do Ibirapuera

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 13, que terá de fazer mudanças na concessão do Parque do Ibirapuera, na zona sul. O governador do Estado, Márcio França (PSB), enviou ofício ao prefeito Bruno Covas (PSDB) solicitando a retirada de uma área de propriedade do governo estadual do projeto, o chamado "Autorama", alegando que a ideia não foi bem discutida. A ação pode provocar mudanças também na administração do Ginásio do Ibirapuera, no mesmo bairro.

Segundo Covas, no Autorama fica boa parte das vagas de estacionamento do parque, que tinham uma previsão de gerar até R$ 5 milhões por mês em receitas para o futuro gestor do parque. Seria com esses recursos que o concessionário cuidaria de outros cinco parques da cidade, como previa a proposta original de concessão. Sem esse recurso, a proposta agora é que o futuro gestor tenha de gerenciar apenas um parque, o Lageado, na zona sul.

A concessão já estava suspensa pela Prefeitura desde a semana passada, sem previsão para ser retomada, a pedido das empresas que estavam formulando propostas para a área verde.