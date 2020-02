Prefeitura executa obras e serviços de manutenção neste fim de semana

Durante este fim de semana a Prefeitura de Campo Grande executa diversas ações, obras e serviços de manutenção por toda a cidade.

O prefeito Marquinhos Trad aproveitou a manhã de hoje (08) para inspecionar o andamento as obras de recapeamento e implantação do corredor de ônibus na Rua Bahia e avenida Bandeirantes; a manutenção e limpeza das pedras na Rua 14 de julho e Praça Ary Coelho; a implantação da base da futura academia ao ar livre do Jardim Petrópolis, serviços de tapa-buracos nos bairros e a chegada de mais remessas dos uniformes dos alunos da Reme (Rede Municipal de ensino).

Hoje está sendo feita a fresagem (retirada do asfalto antigo) num trecho da Avenida Bandeirantes perto do antigo Comper que segunda-feira será recapeado. No Jardim Petrópolis, equipes da Secretaria Infraestrutura e Serviços Públicos preparam a base da futura academia ao ar livre. Em parceria com a comunidade, a praça está sendo revitalizada. As entregas dos uniformes escolares ocorrem diariamente de acordo com o recebimento pelas empresas.

Na implantação do corredor de ônibus na Rua Bahia estão sendo investidos R$ 4,3 milhões. Serão feitos 1,2 km de drenagem e 1,75 km de recapeamento. A Rua Bahia é o primeiro trecho do Corredor Norte, que, ao todo, tem extensão de 22 quilômetros, incluindo as avenidas Coronel Antonino, Cônsul Assaf Trad e Mato Grosso, e as ruas Alegrete e 25 de Dezembro. O corredor vai garantir mais agilidade ao trajeto dos ônibus dos terminais General Osório e Nova Bahia, centro-bairro e bairro-centro.