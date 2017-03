A Prefeitura Regional da Sé estuda proposta de alterar os horários em que é permitido o uso do Minhocão por pedestres. Atendendo à solicitação do Ministério Público, a ideia em análise seria proibir o acesso para lazer durante as noites da semana e limitar aos domingos até as 16 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários