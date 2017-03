Prefeitura estuda implantar produção de pescado na Capital

Como forma de fomentar a produção da piscicultura na Capital, o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) Luiz Fernando Buiainain, recebeu o coordenador de Pesquisa, Aquicultura e Pecuária do Governo Federal, César Moura.

A visita teve por objetivo sugerir e incentivar a criação de peixe em Campo Grande. “Temos que incentivar a produção de peixe e o consumo. Campo Grande tem potencial para a atividade por ser considerada uma cidade com grande quantidade de aquíferos. O consumo de peixe é saudável e deve ser colocado no cardápio diário da população e não só no cardápio do fim de semana”, comentou César Moura.

Para o titular da Sedesc, Luiz Fernando Buainain a produção de peixe é uma pérola que deve ser lapidada. “Temos uma equipe de projetos capaz de desenvolver programa de trabalho e fomentar a aquicultura na Capital. O peixe, além de entrar no cardápio diário da população, também pode entrar no cardápio da merenda escolar e dessa forma tornar a merenda das crianças mais ricas em proteínas. O principal é que o peixe é um alimento saudável”, pontuou.

A reunião contou com a presença do gerente da Piscicultura e Aquicultura do Agronegócio (Sedesc), Jober Prado Guimarães e da coordenadora de Projetos da Sedesc, Edna de Moura Antoneli. A Coordenadoria de Pesca e Aquicultura é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com Superintendência Federal em Mato Grosso do Sul.

