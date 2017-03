Prefeitura estuda comprar alimentos da agricultura familiar para atender merenda

Técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc) e nutricionistas da Superintendência da Alimentação Escolar se reuniram na tarde desta quarta-feira (8) para formalizar e definir os produtos que serão entregues para a merenda escolar. A prefeitura estuda a compra por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no qual será aberto um chamamento público.

O agrônomo da Sedesc, João Duarte, se colocou à disposição dos produtores da agricultura familiar no sentido de facilitar os aspectos burocráticos. “Nossa equipe do agronegócio vai ajudar os produtores na organização da documentação. Esta reunião de hoje é importante porque temos produtores que aderiram ao programa no ano passado e possuem a experiência de produzir e entregar os alimentos que serão servidos na merenda escolar”, pontuou.

O secretário da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, destaca que o programa PNAE é bom para os produtores e para alimentação escolar. “Esta é uma forma de fortalecer a agricultura familiar. É uma reunião importante que discute a produção e logística da entrega dos alimentos. Nos importamos com a qualidade da alimentação das crianças e o apoiamos para que os produtores plantem o que vai ser consumido na merenda escolar. Seguindo esta metodologia de trabalho todos ganham e nossa equipe do agronegócio está pronta para apoiar os agricultores”, garantiu.

A nutricionista Teresa de Oliveira destacou a importância de conversar antes com os produtores. “Nós temos que definir com os produtores quais os alimentos eles devem produzir para atender o cardápio da merenda escola. Este cardápio da merenda é feito com antecedência de 20 dias, que é válido para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). Nós atendemos 105 mil alunos das escolas e ceinfs em Campo Grande”.

A chefe de Divisão de Abastecimento e Supervisão Alimentar (Suali), Fátima Pereira, expôs para os produtores duas situações: a de montar uma logística que atenda uma escola com 2,5 mil alunos e outra para atender um Ceinf de 100 alunos. “Uma vez que assumido o compromisso deve ser cumprido para não deixarmos os alunos sem a merenda”, pontuou.

Maria de Jesus e Marlene Gonçalves fazem parte da Associação do Assentamento Nova Era. Elas declararam que já possuem a experiência em atender a merenda escolar e estão prontas para fazer parte do processo de produção e entrega de produtos nas escolas e ceinfs. A reunião contou com representantes das Associações de Produtores de Rochedinho, Vale do Sol, Conquista, Sucuri, Nova Era e Quilombolas.

