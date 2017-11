Prefeitura estenderá horário de atendimento para contribuinte aproveitar Refis

Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para o contribuinte aproveitar o desconto de até 85% no Refis da prefeitura. Mais de 40.000 pessoas já procuraram a Prefeitura para assegurar o desconto e neste último dia o atendimento será estendido, para que a população possa quitar seus débitos.

“Estamos de plantão para que as pessoas possam aproveitar este desconto. Estaremos à disposição até que o último contribuinte que procure a Prefeitura seja atendido”, explicou o secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto.

A aposentada Zenilda Santos, 80 anos, aproveitou a oportunidade para quitar seus débitos. “Vim para regularizar minha situação porque o desconto é muito bom. Sou pensionista e já recebi o 13º. Isso também me ajudou a ter um dinheirinho para poder negociar”, contou.

Alex da Conceição Souza, 36 anos, já pensava em quitar seus débitos e viu no Refis a oportunidade que esperava. “Como fiquei sabendo do Refis, esperei a oportunidade por causa do desconto, já que devo uma quantia meio alta. Vou parcelar e mesmo assim tem desconto. Muitas pessoas da minha região, moro na região Norte da cidade, vieram renegociar também por causa do desconto”, relatou.

O contribuinte que vier à Prefeitura hoje terá até 85% de descontos nos juros e na correção monetária, no pagamento à vista, de taxas e tributos e 75% nas multas. Exceção para multas de trânsito.

Além do pagamento à vista, os contribuintes tem a opção de parcelar com até 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

A meta da Prefeitura é arrecadar R$ 38 milhões. No primeiro mês, 25 mil contribuintes procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos. Com isso, a Prefeitura arrecadou R$ 27.102.253,84 nesta etapa.

A equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento está reforçada e à disposição do público que procurar a Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, n. 500, Centro.