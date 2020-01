Prefeitura está com inscrições abertas para o 39º Levanta juventude

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para o 39º Levanta Juventude, que acontecerá de 17 a 21 de fevereiro, no auditório do Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano – Insted, localizado na Rua 26 de Agosto, 63 – Centro de Campo Grande.

Serão 5 dias de imersões com os temas Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Currículo, Liderança, Empreendedorismo, Habilidade Comportamental e Inteligência Emocional. Todas as palestras serão ministradas por profissionais que atuam nas respectivas áreas.

Com reconhecimento nacional, o Programa Levanta Juventude venceu o Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O prêmio entregue pelo Governo Federal é um reconhecimento aos municípios que promoveram iniciativas inovadoras no âmbito de políticas públicas para a juventude. Campo Grande foi a única Capital do País premiada pelo Governo Federal, que dividiu os prêmios por regiões do País.

“Ajudar a realizar os sonhos dos jovens é o que nos motiva. São atendimentos que preparam o jovem para o mercado e para a vida”, destacou o Subsecretário de Políticas para a Juventude, Maicon Nogueira.

Mais de 300 jovens lotaram o auditório do Insted na 1ª edição do Programa Levanta Juventude no ano de 2020.

Para participar do 39º Levanta Juventude ligue 3314-3577 ou acesse pelo WhatsApp (67)9.9155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizado na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.