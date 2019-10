Prefeitura está com inscrições abertas para o 36º Levanta Juventude

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, em parceria com o EDUNE – Educação e Negócios – está com inscrições abertas para a 36ª edição do Programa Levanta Juventude. O projeto já realizou a capacitação profissional de mais de 6.500 jovens, de 15 a 29 anos, e obteve reconhecimento nacional em políticas públicas para juventude.

O 36º Levanta Juventude será realizado nos dias 11 a 15 de novembro, no Instituto Delta localizado na Rua Irã, 64, Bairro Jardim das Acácias.

Metodologia

As imersões serão de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h30. Serão cinco dias de palestras e dinâmicas, que abordarão temas como: Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, Empregabilidade, Liderança, empreendedorismo, habilidade comportamental, inteligência emocional e elaboração de currículo.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, o programa Levanta Juventude sempre tem parcerias com o setor privado que auxiliam na divulgação e disponibilização de locais para a realização do evento. “Para nós, é muito gratificante contar com os nossos parceiros ao longo das edições do programa Levanta Juventude”, destaca Maicon.

Destaque Nacional

Destaque no Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve), realizado no mês abril em Brasília, o subsecretário Maicon Nogueira representou a Prefeitura de Campo Grande no encontro de gestores municipais de juventude. Na oportunidade, apresentou a metodologia e logística do Programa Levanta Juventude.

O Sinajuve tem objetivo de ampliar a produção de conhecimento sobre a juventude, troca de experiências das políticas, dos programas e das ações destinadas à população jovem.

Para participar do Programa Levanta Juventude, basta ligar para o telefone (67) 3314-3577 ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831, ou ir à sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude que está localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

A ação atende o compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos?.