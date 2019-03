Prefeitura está com inscrições abertas para o 24º Levanta Juventude

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, está com inscrições abertas para o 24º Levanta Juventude.

Totalmente gratuito, o curso será do dia 18 a 22 deste mês, das 13h30 às 17h30, no Colégio de Curso Geração 2001 – localizado na Rua José Barnabé de Mesquita, mº 258 – Vila Duque de Caxias, em Campo Grande.

Com mais de 4.500 jovens capacitados, o Programa Levanta Juventude tem o objetivo de motivar, orientar e mostrar as exigências do mercado de trabalho, através de palestras e dinâmicas, que possa elucidar o jovem à descobrir seu potencial e encorajar em buscar seu espaço no mercado.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude Maicon Nogueira, o Programa Levanta Juventude está consolidado em diversos aspectos, entre os quais, a parceria com o setor privado. “Para nós, que fazemos parte da administração Marquinhos Trad, realizar o Programa Levanta Juventude todo mês, em parcerias com o setor privado, é o resultado de comprometimento e responsabilidade com os jovens de nossa Capital.”, destaca Maicon.

As vagas do 24º Levanta Juventude são voltadas às jovens de 15 a 29 anos e para realizar a inscrição basta encaminhar-se à sede localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – centro ou ligar para (67) 3314-3577.