Prefeitura está com inscrições abertas para cursos gratuitos de informática

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para os cursos que compõe o programa Telecentro 2.0.

A habilidade exigida por parte das empresas que contratam funcionários, é o Microsoft Office Excel básico. Neste curso o jovem aprende os primeiros fundamentos de navegação, formatação e inserção de dados, até a criação de gráficos e a utilização de funções.

O programa Telecentro 2.0 desenvolve cursos nas áreas do conhecimento técnico há mais de 2 anos e já capacitou mais de 2 mil jovens de 15 a 29 anos para atuarem no mercado trabalho qualificado.

Segundo o Subsecretário Maicon Nogueira, o programa Telecentro 2.0 oferece cursos que atendem as exigências do comércio com relação a conhecimentos técnicos, atividades do cotidiano empresarial, informática, vendas, atendimento ao cliente e marketing digital.

“O programa Telecentro 2.0 oferece cursos gratuitos toda semana para jovens e adultos que procuram qualificação profissional e conhecimentos técnicos exigidos pelo mercado de trabalho”. Explica Maicon.

Para participar gratuitamente dos cursos oferecidos pelo programa Telecentro 2.0, acesse pelo WhatsApp (67) 9.9155-0831 ou ligue 3314-3577. As inscrições também podem ser realizadas na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Confira o Cronograma:

Cursos de segunda-feira a sexta-feira.

18/11 a 22/11 – Liderança – matutino.

18/11 a 22/11 – Introdução à Informática e Power Point – matutino e vespertino.

18/11 a 22/11 – Gestão Financeira – matutino e vespertino.

18/11 a 22/11 – Office Excel Básico – noturno.