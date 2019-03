Prefeitura está com inscrições abertas para dois concursos públicos

A Prefeitura de Campo Grande está com dois editais de concurso público abertos que, juntos, oferecem 20 (vinte) vagas no total, sendo 10 para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal e 10 para o cargo de Procurador Municipal do Quadro Permanente do Município. Os salários oferecidos são de R$ 9.833,53 e R$ 10.020,58, respectivamente.

As inscrições para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal do quadro de pessoal do Poder Executivo podem ser feitas até às 15 horas do dia 15 de abril de 2019. O Edital 01/2019 está publicado no Diogrande, edição do dia 15 de março de 2019. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, que garante reserva para pessoa com deficiência (PcD), negros e índios, é exigida a Graduação de Nível Superior, em qualquer área de conhecimento.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande.

O Concurso Público será realizado de acordo com as seguintes fases: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova de Títulos, de caráter classificatório; Investigação Social, de caráter eliminatório e Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

O candidato para se inscrever no Concurso deverá efetuar o pagamento da taxa de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), conforme condições estabelecidas neste Edital.

A inscrição será feita somente pela Internet, no site https://www.pucpr.br/processo-seletivo-concursos/prefeitura-de-campo-grande-ms-edital-no-01-2019/ Ambiente do Candidato, onde estão disponibilizados para impressão, o boleto bancário, o Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso.

Procurador Municipal

O Edital 01/2019 – PGM/MS, que torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas no cargo de Procurador Municipal do Quadro Permanente do Município, está publicado no Diogrande, em edição do dia 20 de março de 2019. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, que prevê reserva para Pessoa com Deficiência e Negros, o candidato precisa do diploma, estar devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A seleção para o cargo de que trata o edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório. Todos os procedimentos presenciais serão realizados na cidade de Campo Grande/MS.

Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pgm_ms_19_procurador, solicitada no período entre 10 horas do dia 21 de março de 2019 e 18 horas do dia 11 de abril de 2019 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa será no valor de R$ 200,00.

Os editais, na íntegra, estão disponíveis no Diogrande, e podem ser consultados por meio do endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.