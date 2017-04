Prefeitura entrega violões e cajóns para aulas de musicalização

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou na tarde desta quarta-feira (12) seis violões e seis cajóns para o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Os instrumentos que foram adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) serão utilizados em aulas de musicalização.

Durante a cerimônia de entrega, a vice-prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou a importância da música na ressocialização das pessoas em situação de rua. “Eu acredito muito na inclusão e a musica é um meio de inclusão. Esses violões não são apenas violões, é o meio de dar esperança e dizer a essas pessoas que são capazes, que tudo é possível se crerem e depositarem a confiança naquilo que a prefeitura está oferecendo”, afirmou.

Já a secretária de assistência social, Maria Angélica Fontanari, contou como foi possível executar a compra dos instrumentos musicais. “Este projeto dos instrumentos foi idealizado pela SAS. E depois de idealizado fomos atrás dos recursos, de onde poderíamos disponibilizar a verba para realizá-lo? Com o FMAS, conseguimos adquirir os seis violões e os seis cajóns que vão servir para a musicalização aqui da Centro POP. Isso vai nos ajudar a resgatar a dignidade da pessoa humana”, informou.

Coordenador do Centro POP, Artemio Miguel Versoza, explicou que é nas oficinas, como a de musicalização, que a equipe do centro trabalha a socialização. “As oficinas vão trabalhar a questão socioeducativa. O processo de interação do grupo, o trabalho da autoestima, da socialização. Esses instrumentos vão contribuir para isso, para que a gente possa trabalhar essas questões com o usuário. E essa é uma das ações que a casa oferece”, concluiu.

O evento integra o planejamento das atividades desenvolvidas aos usuários que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência, visando contribuir para redução de violação de direitos, proteção social, redução de danos e construção de novos projetos de vida.

Os instrumentos musicais adquiridos contribuirão para o desenvolvimento de oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização constituindo-se em importante técnica na promoção cultural, social e no acompanhamento das pessoas em situação de rua. Além de ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades e potencialidades que consolidem o processo de saída das ruas.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua está localizado na Rua Maracajú, 790 – Centro.

Veja Também

Comentários