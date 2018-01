Prefeitura entrega uniforme a alunas da Escola Pública de Ballet

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com Sicredi, entrega nesta quarta-feira (31) os uniformes das alunas do Projeto Escola Pública de Ballet do Parque Jacques da Luz, a partir das 14 horas.

O Projeto de Ballet, idealizado pela primeira-dama Tatiana Trad, presidente do Conselho Gestor do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), atende cerca de 85 alunas de 4 a 14 anos, nas oficinas que acontecem no Parque deste outubro de 2017, sob o comando da professora Dalila Ferreira Nantes Carneiro.

As alunas receberão nesta quarta-feira o kit de bailarina que contém a sacola, redinha , colan, meias e sapatilhas.

Além do ballet, a Prefeitura oferece no Parque Jacques da Luz oficinas de treinamento funcional, academia ao ar livre, pilates, zumba, ginástica, grupo de corrida, ritmos, futebol, ginástica rítmica, karatê, atletismo e judô.

Outras informações podem ser obtidas no telefone 3314-3527.